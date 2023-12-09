Аталанта - Милан: результат матча

В субботу, 9 декабря, Аталанта принимала на своем поле Милан.

Первый тайм оказался довольно скучным на моменты, однако борьбы было очень много. Было видно, что обе команды хотят победить, и желание хозяев оказалось несколько сильнее. На 39-й минуте Лукман открыл наконец счет. Однако Жиру сравнял еще до перерыва.

Второй тайм не успел начаться, как Лукман расстрелял ворота Меньяна и снова вывел свою команду вперед. Аталанта могла заканчивать матч, но Меньян показал свой класс, отбив два, казалось бы, верных гола. А ответом стал гол Луки Йовича, который снова забивает за Милан.

Уже в компенсированное время Калабриа оставил "россонери" в меньшинстве, чем хозяева воспользовались сполна и вырвали все же победу.

Статистика матча Аталанта - Милан 15-го тура Серии А

Аталанта - Милан 3:2

Голы: Лукман, 38, 55, Муриэль, 90+5 - Жиру, 45+3, Йович, 80

Ожидаемые голы (xG): 3,47 - 1,12

Владение мячом: 42% - 58%

Удары: 19 - 14

Удары в створ: 7 - 4

Фолы: 10 - 10

Аталанта: Муссо - Джимшити, Скальвини, де Рон - Дзаппакоста, Руджери (Холм, 90+8), Пашалич (Адопо, 87), Копмейнерс, Эдерсон - де Кетеларе (Муриэль, 82), Лукман (Миранчук, 82).

Милан: Меньян- Калабрия, Томори, Эрнандес, Флоренци - Лофтус-Чик (Йович, 72), Рейндерс (адли, 88), Муса - Пулишич, Чуквуэзе (Беннасер, 59), Жиру.

Предупреждения: Эдерсон, 72 - Рейндерс, 71, Калабриа, 81, 90+3, Йович, 88, Беннасер, 88

Удаление: Калабриа, 90+3

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