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Последний шанс: Пиоли могут уволить в случае неудачи в матче против Ньюкасла

Итальянца могут сменить легенды Милана.
Сегодня, 22:18
Стефано Пиоли / Getty Images
Стефано Пиоли / Getty Images

Главный тренер Милана Стефано Пиоли может быть уволен в ближайшее время. Об этом сообщает издание La Repubblica.

Итальянский специалист получил последний шанс проявить себя в матче против Ньюкасла в рамках Лиги чемпионов. В случае поражения наставнику придется покинуть клуб.

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Если Пиоли все же будет уволен, то его сменит у руля экс-футболист Милана Игнацио Абате. Бывший защитник будет работать в команде до конца сезона, а помогать ему будет Златан Ибрагимович.

Именитый швед станет техническим директором, который также будет отвечать за атмосферу в раздевалке.

Напомним, в своей группе Лиги чемпионов Милан занимает последнее место, набрав за пять туров всего пять очков.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Стефано Пиоли

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