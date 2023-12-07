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Милан хочет зимой усилиться экс-защитником Барселоны

Миранда близок к тому, чтобы оказаться в Италии.
Сегодня, 12:17
Хуан Миранда / Getty Images
Хуан Миранда / Getty Images

Милан достиг соглашения с защитником Хуаном Мирандой о переходе в 2024 году. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Условия личного контракта с игроком уже согласованы. Договор будет действовать до июня 2028 года.

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Милан предложит испанскому коллективу около двух миллионов евро, чтобы совершить сделку в январе, поскольку в июне истекает срок действия контракта Миранды.

В текущем сезоне на счету 23-летнего фулбека один ассист в десяти матчах Ла Лиги.

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