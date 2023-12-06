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Милан выставил невероятный ценник на Меньяна

Бавария является главным кандидатом на лидера итальянского клуба.
Сегодня, 10:36
Майк Меньян / Getty Images
Майк Меньян / Getty Images

Голкипер Милана Майк Меньян вскоре может сменить клубную прописку.

Как сообщает журналист Calciomercato Даниэле Лонго, интерес к вратарю итальянского клуба проявляет Бавария.

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"Россонери" готовы отпустить голкипера за 90-100 миллионов евро. Однако клуб уже ведет переговоры о новом контракте, поскольку действующий истекает летом 2026 года.

Милан приобрел Меньяна у Лилля летом 2021 года за 15 миллионов евро. Он провел за миланский гранд 84 матча, пропустив 79 голов и сыграв 35 матчей на "на ноль".

Ранее сообщалось, что легенда Милана может стать исполнительным директором МЮ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Майк Меньян

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