Милан выставил невероятный ценник на Меньяна

Голкипер Милана Майк Меньян вскоре может сменить клубную прописку.

Как сообщает журналист Calciomercato Даниэле Лонго, интерес к вратарю итальянского клуба проявляет Бавария.

Читай также: Экс-тренер сборной Украины порекомендовал Милану подписать Судакова

"Россонери" готовы отпустить голкипера за 90-100 миллионов евро. Однако клуб уже ведет переговоры о новом контракте, поскольку действующий истекает летом 2026 года.

Милан приобрел Меньяна у Лилля летом 2021 года за 15 миллионов евро. Он провел за миланский гранд 84 матча, пропустив 79 голов и сыграв 35 матчей на "на ноль".

Ранее сообщалось, что легенда Милана может стать исполнительным директором МЮ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!