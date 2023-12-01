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Легенда Милана может стать исполнительным директором МЮ

Мальдини ищет новый крупный проект.
Сегодня, 14:49
Паоло Мальдини / Getty Images
Паоло Мальдини / Getty Images

Паоло Мальдини - один из вариантов, которые рассматриват сэр Джим Рэтклифф на пост исполнительного директора МЮ, пишет 90Min.

Напомним, ранее Ричард Арнольд покинул соотвствующий пост на Олд Траффорд.

Рэтклифф уже начинает команду, предполагается, что он хочт создать структуру наподобие той, что сделал Боули в Челси.

И ключевой вопрос: кто станет новым исполнительным директором. Помимо Мальдини также рассматриваются бывший функционр Ювентуса Жан-Клод Блан, Ли Конгертон из Аталанты и Дуги Фридман из Кристал Пэлас.

Отметим, что сам Мальдини недавно оставил пост директора в Милане и сейчас открыт для предложений. Однако, далеко не для всех.

"Для моей работы альтернативы Милану очень ограничены. Я бы никогда не перешел в другую итальянскую команду, возможно, я готов только оценить предложение иностранной команды высокого уровня. Мне нравится побеждать и строить.

Саудовская Аравия может стать стимулирующим вариантом, кто знает?", - приводит издание слова бывшего защитника.

Ранее также сообщалось, что Онана снова раздумывает, ехать ли ему на Кубок Африки.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Паоло Мальдини

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