Кипер МЮ боится уезжать на Кубок Африки

Андре Онана опасается ехать на Кубок Африки зимой, пишет MEN.

Камерунский голкипер может пропустить до шести матчей МЮ в зависимости от выстплений Камеруна. В это время ворота "дьяволов", скорее всего, будет защищать Алтай Байындыр.

Онана все еще слишком много ошибается, однако несмотря на критику, тен Хаг продолжает ему доверять. Однако у турка будет почти месяц, чтобы доказать, что он более стабильный вратарь.

К тому же Алтай уже заявлял, что его целью это и явлется - доказать, что он лучше Онана. Да и многие эксперты считают, что МЮ должен дать шанс Байындыру.

Ранее также сообщалось, что Гент поделился новостями о травме своего голкипера.

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