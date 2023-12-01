Кипер МЮ боится уезжать на Кубок Африки
Онана не хочет потерять место в основе.
Андре Онана опасается ехать на Кубок Африки зимой, пишет MEN.
Камерунский голкипер может пропустить до шести матчей МЮ в зависимости от выстплений Камеруна. В это время ворота "дьяволов", скорее всего, будет защищать Алтай Байындыр.
Онана все еще слишком много ошибается, однако несмотря на критику, тен Хаг продолжает ему доверять. Однако у турка будет почти месяц, чтобы доказать, что он более стабильный вратарь.
К тому же Алтай уже заявлял, что его целью это и явлется - доказать, что он лучше Онана. Да и многие эксперты считают, что МЮ должен дать шанс Байындыру.
Ранее также сообщалось, что Гент поделился новостями о травме своего голкипера.
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