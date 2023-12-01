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Гент раскрыл подробности о травме своего вратаря

Поль Нарди получил открытый перелом.
Сегодня, 08:49
Поль Нарди / KAA Gent
Поль Нарди / KAA Gent

В четверг, 29 ноября, луганская Зоря разгромно уступила Генту.

Однако главным моментом матча стала неожиданная травма голкипера бельгийцев Поля Нарди.

"Нет ни эйфории, ни радости от результата. Это действительно беспрецедентно. Нога, которая просто ломается без контакта, я никогда не видел такого за 50 лет, что я в футболе.

Это не имеет ничего общего с его связями или лодыжкой. У него сломана нога. Врачи университетской больницы Гента действительно герои, будем надеяться, что все снова будет хорошо", - признался после матча тренер Гента.

Сегодня команда опубликовала пост, в котором подтвердила, что у кипера открытый перелом. 

Ранее также сообщалось, что Беллингему понадобится операция.

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