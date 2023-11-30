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Вратарь Гента получил жуткую травму ноги в матче против Зари

Страшная картина произошла в поединке Лиги конференций.
Сегодня, 21:27
Поль Нарди / Getty Images
Поль Нарди / Getty Images

По ходу второго тайма матча Лиги конференций против луганской Зари страшный инцидент произошел с вратарем Гента Полем Нарди.

На 65-й минуте встречи вратарь бельгийского коллектива, находясь под прессингом игрока "черно-белых", выбил мяч в поле.

Несмотря на обычное действие, Нарди рухнул на газон, крича от боли. Как оказалось, голкипер на ровном месте получил перелом голеностопа - Владислав Бугай его не коснулся.

На момент травмы Гент побеждал Зарю со счетом 3:0, который ставил крест на надеждах луганчан выйти в плей-офф турнира.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей Лиги конференций сезона-2023/24.

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