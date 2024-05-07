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Экс-форвард сборной Испании с друзьями спас около ста человек от наводнения

Диего Коста не смог пройти мимо нуждающихся.
Сегодня, 21:11
Диего Коста / twitter.com/FBITricolor
Диего Коста / twitter.com/FBITricolor

Нападающий Гремио Диего Коста с товарищами спасает людей во время наводнения, пишет Cadena SER.

Игрок возвращался домой, когда наткнулся на группу людей, пострадавших от наводнения, которые попросили его помощи.

Коста отдал людям свой гидроцикл, а сам позвал друзей и отправился помогать пострадавшим.

Отметим, что в южном штате Бразилии Риу-Гранди-ду-Сул случилось сильное наводнение в результате ливней, на данный момент известно о 85 погибших и более сотни пропавших без вести.

Издание утверждает, что Коста с товарищами спасли более ста человек.

"Мне 56 лет, и я всегда путешествую вместе с группой фанатов Гремио. Я никогда не видел того, что сегодня сделал Диего. Он приехал всего несколько месяцев назад. Он оставил свой внедорожник в воде, взял свой гидроцикл и позвал друзей", – рассказал один из болельщиков.

Ранее также сообщалось, что на бразильского вундеркинда претендуют два европейских клуба.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Диего Коста

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