Бывший форвард Атлетико потроллил Симеоне за фото на костылях

Коста не оставил в покое экс-наставника.

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне опубликовал пост в социальных сетях, показав, что перенес операцию на ноге.

Аргентинский специалист сделал фото на костылях, а также показал, когда именно он получил свою травму, вставив фрагмент из матча Лиги чемпионов.

Не смог упустить момент, чтобы подшутить над бывшим наставником Диего Коста. Испанский форвард прокомментировал публикацию Симеоне, написав: "Ох уж эти старики".

Ранее сообщалось, что экс-форвард сборной Испании с друзьями спас около ста человек от наводнения.

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