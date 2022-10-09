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Диего Коста - о Конте: Моя проблема былане с фанатами Челси, а с этим тренером

Форвард в очередной раз вспомнил о причинах своего ухода из лондонского клуба.
Сегодня, 18:03
Диего Коста / Getty Images
Диего Коста / Getty Images
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В субботу, 8 октября, в рамках очередного ура АПЛ Челси обыграл Вулверхэмптон со счетом 3:0. Впервые за годы на Стэмфорд Бридж вернулся экс-нападающий "синих" Диего Коста.

После матча он вспомнил, при каких обстоятельствах он был вынужден покинуть команду в январе 2018 года.

"У меня никогда не было проблем с фанатами", - цитирует игрока Goal. "Моя проблема была не с ними, а с этим тренером (Антонио Конте). Я ушел на плохих условиях с этим тренером, он не рассчитывал на меня".

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"Я ничего не мог поделать. Мне пришлось уйти. Сегодня все поняли, что я не ссорился с фанатами. Они всегда здорово ко мне относились". 

Напомним, что летом 2017 года Антонио Конте, будучи тренером Челси, отправил сообщение Косте, в котором сообщил, что игрок не входит в его планы. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Диего Коста Антонио Конте
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