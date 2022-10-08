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Холанд снова забил, Манчестер Сити снова разгромно победил

"Святые" не сумели остановить норвежского голеодора.
Сегодня, 18:53
Манчестер Сити / Getty Images
Манчестер Сити / Getty Images
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В субботу, 8 октября, на Этихаде состоялся матч десятого тура АПЛ между Манчестер Сити и Саутгемптон, который завершился победой хозяев поля со счетом 4:0.

Уже в первом тайме "горожане" получили двойное преимущество, благодаря голам Жоау Канселу и Фила Фодена. А на старте второго все вопросы были закрыты после точно выстрела Рияда Мареза.

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С футбольного поля без гола не ушел и Эрлинг Холанд, отметившийся уже 15-м взятием ворот в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии.

Манчестер Сити - Саутгемптон 4:0
Голы: Канселу, 20, Фоден, 32, Марез, 49, Холанд, 65.

Манчестер Сити: Эдерсон - Аканджи, Аке, Диаш, Канселу (Гомес, 70) - Де Брюйне (Альварес, 70), Родри, Силва (Льюис, 78) - Фоден (Грилиш, 58), Голанд, Марез (Палмер, 71).

Саутгемптон: Базуну - Уокер-Питерс (Лариос, 79), Белла-Кочап, Салису, Перро - Уорд-Прауз, Диалло, С. Армстронг (Дженепо, 66), А. Армстронг (Эльюнусси, 66), Арибо (Мара, 79) - Адамс.

Предупреждение: Уокер-Питерс.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол саутгемптон Манчестер Сити АПЛ
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