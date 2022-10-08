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Де Брюйне стал лучшим ассистентом Манчестер Сити за все время выступлений клуба в АПЛ

Бельгиец побил рекорд Давида Сильвы.
Сегодня, 17:59
Кевин Де Брюйне / Getty Images
Кевин Де Брюйне / Getty Images
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В субботу, 8 октября, в рамках десятого тура Английской Премьер-лиги сошлись Манчестер Сити и Саутгемптон.

В первом тайме поединка результативной передачей на Фила Фодена отметился лидер "горожан" Кевин Де Брюйне. В нынешнем сезоне 31-летний бельгиец отдал уже девять голевых пасов, что делает его лучшим ассистентом лиги.

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Эта передача стала исторической как для Кевина, так и для клуба. По информации Opta, данный ассист стал для Де Брюйне уже 93-м в АПЛ в составе Ман Сити, что сделало его лучшим ассистентом "горожан" за всю историю их выступлений в АПЛ.

По данному показателю он обошел легенду Сити Давида Сильву, на счету которого 92 результативные передачи в чемпионате Англии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Манчестер Сити АПЛ Кевин Де Брюйне Давид Сильва
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