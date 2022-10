Защитник Манчестер Сити перенес операцию и рискует пропустить ЧМ-2022

Защитнику Манчестер Сити Кайлу Уокеру пришлось прибегнуть к хирургическому вмешательству после травмы.

32-летний англичанин получил повреждение паха во время недавнего поединка девятого тура английской Премьер-лиги против Манчестер Юнайтед (6:3).

Игрок был успешно прооперирован во вторник, 4 октября. Сколько ему потребуется на восстановление, врачи определят позже, сообщает официальный сайт "горожан".

Тем не менее, по информации The Telegraph, из-за травмы участие защитника в чемпионате мира-2022 находится под большим вопросом.

As players we have to appreciate injuries are part and parcel of the game we love. My operation on Tuesday was a success and now I can concentrate on my rehab and getting back to full fitness. I will be supporting my team mates every day in any way I can. 💙 pic.twitter.com/BcwIAjkb8B