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Защитник Манчестер Сити перенес операцию и рискует пропустить ЧМ-2022

Кайл Уокер получил повреждение в манчестерском дерби.
Сегодня, 18:29
Уокера ожидает восстановление после травмы / Getty Images
Уокера ожидает восстановление после травмы / Getty Images
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Защитнику Манчестер Сити Кайлу Уокеру пришлось прибегнуть к хирургическому вмешательству после травмы.

32-летний англичанин получил повреждение паха во время недавнего поединка девятого тура английской Премьер-лиги против Манчестер Юнайтед (6:3).

Игрок был успешно прооперирован во вторник, 4 октября. Сколько ему потребуется на восстановление, врачи определят позже, сообщает официальный сайт "горожан".

Тем не менее, по информации The Telegraph, из-за травмы участие защитника в чемпионате мира-2022 находится под большим вопросом.

В нынешнем сезоне Уокер провел в составе Манчестер Сити во всех турнирах восемь матчей.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити из-за травмы также потерял защитника Джона Стоунза.

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