Звезда Милуоки может сыграть против Чикаго

Яннис Адетокунбо готов к возвращению.
Вчера, 23:15       Автор: Андрей Безуглый
Яннис Адетокунбо / Getty Images
Форвард Милуоки Яннис Адетокунбо может принять участие уже в следующем матче, сообщает The Athletic.

Напомним, что звездый грек пропусил уже восемь матчей из растяжение мышц.

Однако уже Адетокунбо готов вернуться к матчам, хотя еще и не получил разрешения от медицинского штаба.

Следующий матч Бакс проведут 28 декабря против Чикаго. Появление Адетокунбо издание оценивает как весьма вероятное.

На текущий момент Милуоки занимает 11-е место на Востоке с результатом 12-19. Без своей звезды команда проиграла шесть из восьми матчей.

Ранее также сообщалось, что Брук Лопес повторил рекорд Карри и Леброна.

