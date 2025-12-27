Звезда Милуоки может сыграть против Чикаго

Форвард Милуоки Яннис Адетокунбо может принять участие уже в следующем матче, сообщает The Athletic.

Напомним, что звездый грек пропусил уже восемь матчей из растяжение мышц.

Однако уже Адетокунбо готов вернуться к матчам, хотя еще и не получил разрешения от медицинского штаба.

Следующий матч Бакс проведут 28 декабря против Чикаго. Появление Адетокунбо издание оценивает как весьма вероятное.

На текущий момент Милуоки занимает 11-е место на Востоке с результатом 12-19. Без своей звезды команда проиграла шесть из восьми матчей.

