Центровый Клипперс повторил рекорд Карри и Леброна

Брук Лопес повторил уникальный рекорд лиги.
Сегодня, 14:38       Автор: Валентина Чорноштан
Брук Лопес / Getty Images
Брук Лопес / Getty Images

Брук Лопес стал третьим игроком в истории НБА старше 37 лет, забившим 9 трехочковых за матч.

В матче против Портленда центровой Клипперс Брук Лопес набрал 31 очко, реализовав 9 из 14 трехочковых, тем самым установив новый личный рекорд по количеству точных трехочковых.

Теперь 37-летний баскетболист вписал своё имя рядом с такими легендами, как Стефен Карри, который делал это четырежды, и Леброн Джеймс - дважды.

Добавим, что узнать счёт в матче, в котором Брук установил рекорд, можно на нашем сайте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Брук Лопес

