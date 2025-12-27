Центровый Клипперс повторил рекорд Карри и Леброна

Брук Лопес стал третьим игроком в истории НБА старше 37 лет, забившим 9 трехочковых за матч.

В матче против Портленда центровой Клипперс Брук Лопес набрал 31 очко, реализовав 9 из 14 трехочковых, тем самым установив новый личный рекорд по количеству точных трехочковых.

Теперь 37-летний баскетболист вписал своё имя рядом с такими легендами, как Стефен Карри, который делал это четырежды, и Леброн Джеймс - дважды.

