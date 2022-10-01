Манчестер Сити потерял на две недели основного защитника

Тренерский штаб Манчестер Сити не сможет в ближайших матчах рассчитывать на защитника Джона Стоунза, в частности в манчестерском дерби, которое состоится в воскресенье, 2 октября.

Игрок "горожан" получил повреждение подколенного сухожилия во время матча сборной Англии с Германией (3:3) в Лиге наций, из-за чего будет вынужден пропустить около двух недель.

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"Я не знаю, когда он вернется. Может, через десять дней, через две недели", - приводит слова главного тренера команды Хосепа Гвардиолы BBC.

Отметим, что в нынешнем сезоне Стоунз провел в составе Манчестер Сити во всех турнирах семь матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

Ранее главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола высказался о своем будущем.