iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Манчестер Сити потерял на две недели основного защитника

Джон Стоунз получил повреждение в матче за сборную Англии.
Сегодня, 12:53
Джон Стоунз / Getty Images
Джон Стоунз / Getty Images
0 0 0

Тренерский штаб Манчестер Сити не сможет в ближайших матчах рассчитывать на защитника Джона Стоунза, в частности в манчестерском дерби, которое состоится в воскресенье, 2 октября.

Игрок "горожан" получил повреждение подколенного сухожилия во время матча сборной Англии с Германией (3:3) в Лиге наций, из-за чего будет вынужден пропустить около двух недель.

Читай также: Центрбек Манчестер Сити получил травму в матче Англия - Германия

"Я не знаю, когда он вернется. Может, через десять дней, через две недели", - приводит слова главного тренера команды Хосепа Гвардиолы BBC.

Отметим, что в нынешнем сезоне Стоунз провел в составе Манчестер Сити во всех турнирах семь матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

Ранее главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола высказался о своем будущем.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Джон Стоунз
0 0 0

Статьи по теме

Гвардиола высказался о своем будущем Гвардиола высказался о своем будущем
Жезус: В какой-то момент я перестал принимать футбол Гвардиолы Жезус: В какой-то момент я перестал принимать футбол Гвардиолы
Холанд: Я мечтал играть в футбол и жить на эти деньги всю оставшуюся жизнь Холанд: Я мечтал играть в футбол и жить на эти деньги всю оставшуюся жизнь
Реал готов выложить 50 миллионов евро за защитника Манчестер Сити Реал готов выложить 50 миллионов евро за защитника Манчестер Сити
Помочь журналистам

Видео

Украина - Шотландия 0:0 Обзор матча Лиги наций
Украина - Шотландия 0:0 Обзор матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров

Последние новости

13:39
Зинченко - в cтарте на северолондонское дерби
Украина12:57
Юрченко - в старте на матч против Ингульца
Европа12:53
Манчестер Сити потерял на две недели основного защитника
Европа12:36
Футболистка английского клуба сразила наповал подписчиков своей внешностью
Украина12:16
Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей
Футбол11:53
Ювентус нацелен на защитника МЮ
Бокс11:36
"Ответов нет": Промоутер Фьюри рассказал о переговорах с Джошуа по поводу боя
Футбол11:28
Реал намерен приобрести хавбека Боруссии Дортмунд
Украина10:57
Вице-президент Кривбасса высказался о будущем Вернидуба на посту тренера
Европа10:54
Гвардиола высказался о своем будущем
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK