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Центрбек Манчестер Сити получил травму в матче Англия - Германия

Где-то в Манчестер за свою лысую голову взялся тренер одного клуба АПЛ.
Сегодня, 22:58
Джон Стоунз / Getty Images
Джон Стоунз / Getty Images
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В понедельник, 26 сентября, в Лондоне на Уэмбли в рамках шестого тура группового этапа Лиги наций сошлись сборные Англии и Германии.

Эта игра ничего не решает для обеих национальных команд:англичане уже вылетели в дивизион В, а немцы ни вылетят, ни поднимутся на первое место.

Однако это не значит, что в матче нельзя получить травму. Именно это произошло с центральным защитником хозяев поля Джоном Стоунзом.

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Незадолго до конца первой половины встречи центрбек Манчестер Сити не смог продолжить игру из-за полученного повреждения ноги. Игрок сумел самостоятельно покинуть поле - вместо него вышел Кайл Уокер.

Этой новости не обрадуется главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола, чьи центрбеки часто получают травмы. А потому приобретение Мануэля Аканджи прошлым летом уже сейчас может стать оправданным.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол германия англия Манчестер Сити АПЛ сборная Англии сборная Германии Лига наций Джон Стоунз
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