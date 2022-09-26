Сунесс - о Саутгейте: Если Англия не проиграет Германии 0:10, его не уволят

Некоторым фанатам не стоит ожидать отставку тренера за несколько месяцев до старта мундиаля.

Групповой этап Лиги наций 2022 года подарил нам одну сенсацию: сборная Англии досрочно вылетела из высшего дивизиона турнира, не одержав ни одной победы и набрав всего два очка.

На фоне неудовлетворительных результатов сборной вновь зазвучали призывы уволить с поста главного тренера Гарета Саутгейта всего за два месяца до старта чемпионата мира-2022. Но футбольный эксперт и легенда Ливерпуля Грэм Сунесс успокоил фанатов - этого не произойдет.

"Если Германия не обыграет Англию 10:0, Саутгейт будет тренером сборной на чемпионате мира", - сказал Сунесс в эфире talkSPORT. "Отбросьте этот нонсенс, отбросьте негатив и поддерживайте свою команду!".

"Поддержите человека, который вывел вас в полуфинал (ЧМ-2018) и финал (ЧЕ-2020). Не слушайте людей, которые ничего не понимают - вы едете на чемпионат мира".

Напомним, что матч Англия - Германия станет для этих команд последним в рамках группового этапа Лиги наций. Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени.