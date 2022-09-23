Англия покинула элитный дивизион Лиги наций
Коллектив Гарета Саутгейта потерял теоретические шансы выбраться с последнего места своей группы.
Вчера, 23:55
В рамках пятого тура группового этапа Англия минимально уступила сборной Италии (0:1).
Таким образом, после пяти сыгранных матчей у подопечных Гарета Саутгейта лишь два очка.
"Три льва" потеряли теоретические шансы подняться с последнего места своего квартета.
Следующий розыгрыш Лиги наций Англия будет вынуждена провести в дивизионе B.
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