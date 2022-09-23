Англия покинула элитный дивизион Лиги наций

Коллектив Гарета Саутгейта потерял теоретические шансы выбраться с последнего места своей группы.

В рамках пятого тура группового этапа Англия минимально уступила сборной Италии (0:1).

Таким образом, после пяти сыгранных матчей у подопечных Гарета Саутгейта лишь два очка.

"Три льва" потеряли теоретические шансы подняться с последнего места своего квартета.

Следующий розыгрыш Лиги наций Англия будет вынуждена провести в дивизионе B.