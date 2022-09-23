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Англия покинула элитный дивизион Лиги наций

Коллектив Гарета Саутгейта потерял теоретические шансы выбраться с последнего места своей группы.
Вчера, 23:55
Getty Images
Getty Images
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В рамках пятого тура группового этапа Англия минимально уступила сборной Италии (0:1).

Таким образом, после пяти сыгранных матчей у подопечных Гарета Саутгейта лишь два очка.

"Три льва" потеряли теоретические шансы подняться с последнего места своего квартета.

Следующий розыгрыш Лиги наций Англия будет вынуждена провести в дивизионе B.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол англия Лига наций
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