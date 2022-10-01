iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Гвардиола высказался о своем будущем

Испанец уверен, что вне зависимости от того, как повернется его судьба в Манчестер Сити все будет в порядке.
Сегодня, 10:54
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images
0 0 0

Наставник Манчестер Сити Пеп Гвардиола поделился мыслями о своем будущем.

По словам специалиста, у "горожан" все будет прекрасно вне зависимости от того останется ли он в клубе.

"Если я останусь в Ман Сити - идеально, если я уйду в клубе все тоже будет идеально.

Я знаю, насколько здесь силен менеджмент и насколько правильные решение он принимает", - заявил испанец изданию Sky Sports.

Стоит отметить, что контракт Гвардиолы с Манчестер Сити действителен до лета 2023 года.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Манчестер Сити Пеп Гвардиола
0 0 0

Статьи по теме

Зинченко - в cтарте на северолондонское дерби Зинченко - в cтарте на северолондонское дерби
Манчестер Сити потерял на две недели основного защитника Манчестер Сити потерял на две недели основного защитника
Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей
Ювентус нацелен на защитника МЮ Ювентус нацелен на защитника МЮ
Помочь журналистам

Видео

Украина - Шотландия 0:0 Обзор матча Лиги наций
Украина - Шотландия 0:0 Обзор матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров

Последние новости

Еврокубки13:41
Будивельник узнал расписание матчей в Кубке Европы ФИБА
13:39
Зинченко - в cтарте на северолондонское дерби
Украина12:57
Юрченко - в старте на матч против Ингульца
Европа12:53
Манчестер Сити потерял на две недели основного защитника
Европа12:36
Футболистка английского клуба сразила наповал подписчиков своей внешностью
Украина12:16
Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей
Футбол11:53
Ювентус нацелен на защитника МЮ
Бокс11:36
"Ответов нет": Промоутер Фьюри рассказал о переговорах с Джошуа по поводу боя
Футбол11:28
Реал намерен приобрести хавбека Боруссии Дортмунд
Украина10:57
Вице-президент Кривбасса высказался о будущем Вернидуба на посту тренера
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK