Гвардиола высказался о своем будущем

Испанец уверен, что вне зависимости от того, как повернется его судьба в Манчестер Сити все будет в порядке.

Наставник Манчестер Сити Пеп Гвардиола поделился мыслями о своем будущем.

По словам специалиста, у "горожан" все будет прекрасно вне зависимости от того останется ли он в клубе.

"Если я останусь в Ман Сити - идеально, если я уйду в клубе все тоже будет идеально.

Я знаю, насколько здесь силен менеджмент и насколько правильные решение он принимает", - заявил испанец изданию Sky Sports.

Стоит отметить, что контракт Гвардиолы с Манчестер Сити действителен до лета 2023 года.