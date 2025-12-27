iSport.ua
Манчестер Сити предложил Реалу собственного защитника

Четырехкратный чемпион Англии выставлен на продажу.
Сегодня, 10:51       Автор: Антон Федорцив
Натан Аке / Getty Images
Натан Аке / Getty Images

Защитник английского Манчестер Сити Натан Аке получил новый карьерный вариант. Мадридский Реал получил предложение приобрести нидерландца, сообщает Defensa Central.

"Горожане" установили на универсала ценник в 30 млн евро. Манчестер Сити хочет продать Аке, чтобы не потерять бесплатно. Однако, "сливочные" пока не проявили особого энтузиазма к трансферу.

В нынешнем сезоне Аке провел 13 матчей во всех турнирах. Контракт защитника с "горожанами" действует до лета 2027 года. Интерес к нидерландцу может проявить другой испанский гранд – Барселона.

Тем временем мадридский Атлетико отказался от покупки форварда Артема Довбика из итальянской Ромы.

