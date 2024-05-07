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Челси поборется с Баварией за подписание бразильского вундеркинда

Эстеван обойдется клубам в 60 млн евро.
Сегодня, 19:53
Эстеван / Getty Images
Эстеван / Getty Images

Лондонский Челси и мюнхенская Бавария хотят подписать Эстевана, пишет AS.

17-летний бразильский вундеркинд Палмейраса обойдется клубам в 60 млн евро, однако клуб хотел бы заключить такую же сделку, как по Эндрику.

То есть, в Палмейрас хотят, чтобы игрока купили и оставили в Бразилии в аренде до 18-летия.

При этом бразильцы хотят гарантированно получить 45 млн, а остальную сумму – в виде бонусов, причем с ними она может превысить 60 млн.

В гонке участвуют два клуба - Челси и Бавария, и оба уже сделали свои предложения, однако издание утверждает, что лондонцы все-таки опережают своих конкурентов.

Ранее также сообщалось, что Шахтер также установил ценник на своего вундеркинда.

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