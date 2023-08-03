Диего Коста о расизме в Испании: Винисиус правильно делает, что борется

Испанец признался, что и сам страдал от расизма, играя за Атлетико.

Нападющий Вулверхэмптона Диего Коста поддержал Винисиуса Жуниора в его борьбе против расизма в испанском футболе.

Напомним, что испанский форвард бразильского происхождения ранее выступал за мадридский Атлетико.

Коста заявил, что в Ла Лиге также постоянно получил оскорбления на расовой почве, а потому понимает, через что проходит игрок Реала.

"Очень сложно комментировать ситуацию с Винисиусом, понимаете? Помню, когда я приехал в Ла Лигу, слышал, как соперники говорят мне: "Вали в свою страну", "сдохни с голоду", "дерьмовая обезьяна"... Я понимал, что они делают это, чтобы вывести меня из игры, и понимаю, почему людям больно слышать что-то такое.

Есть люди, которые используют расизм, чтобы устроить шоу, но это не Винисиус. К счастью, он играет за Реал, это важный игрок. У него есть силы и влияние. Если бы такое случилось с игроком Хетафе или Райо, то ему бы сказали: "Дурак, иди отсюда, тебе за это платят". Федерация и общество смягчили бы эту ситуацию.

Винисиус правильно делает, что борется. Он прошел через все – ему говорили, как он плох, что он не умеет работать с мячом... И посмотрите, кем он стал. Ему ничего не доставалось просто так. И у него есть все основания просить о равенстве", - цитирует форварда Relevo.

Ранее сам Винисиус объяснял, почему его постоянно оскорбляют фанаты других клубов.

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