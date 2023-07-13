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Футбол

Винисиус назвал причины, по которым подвергается расизму

Бразилец считает, что ему завидуют.
Сегодня, 15:50
Винисиус Жуниор / Getty Images
Винисиус Жуниор / Getty Images

Вингер Реала Винисиус выступил перед судьей по делу о расистских оскорблениях. 

"Меня оскорбляют, потому что я топ-футболист и потому что я черный. За обе эти вещи. Нельзя так вести себя с темнокожими людьми, которые на протяжении всей истории человечества подвергались притеснениям", – приводит слова футболиста издание El Mundo.

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Напомним, во время февральского матча Ла Лиги против Мальорки один из фанатов крикнул в адрес бразильца: "Ты ср*ная обезьяна!"

Позднее данный инцидент повторился в матче чемпионата Испании против Валенсии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Винисиус Жуниор

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