Винисиус получил медаль за продвижение эгалитаризма

Также в стране приняли закон, названный в его честь.

Вингер мадридского Реала Винисиус Жуниор получил медаль имени Тирадентиса за продвижение эгалитаризма, пишет Marca.

Бразилец получил высшую награду штата Рио-де-Жанейро на Маракане. Этим правительство Бразилии отметило заслуги футболиста в работе по созданию эгалитарного общества и в связи с расистскими оскорблениями, которым он подвергался в Испании.

Кроме того в Бразилии также приняли закон имени Винисиуса, позволяющий останавливать матчи в случае инцидентов расизма.

"Я очень молод и не ожидал таких почестей. Порой я задаюсь вопросом, заслуживаю ли всего этого. Я не ожидал такого количества наград и не ожидал, что встречу такую поддержку на Маракане, которую я посещал и на которой провел столько матчей в составе Фламенго, – сказал Винисиус.

Напомним, ранее сообщалось, что игрок вскоре подпишет новый контракт с мадридским Реалом.