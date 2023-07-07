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Винисиус получил медаль за продвижение эгалитаризма

Также в стране приняли закон, названный в его честь.
Сегодня, 01:00
Винисиус Жуниор / Getty Images
Винисиус Жуниор / Getty Images

Вингер мадридского Реала Винисиус Жуниор получил медаль имени Тирадентиса за продвижение эгалитаризма, пишет Marca.

Бразилец получил высшую награду штата Рио-де-Жанейро на Маракане. Этим правительство Бразилии отметило заслуги футболиста в работе по созданию эгалитарного общества и в связи с расистскими оскорблениями, которым он подвергался в Испании.

Кроме того в Бразилии также приняли закон имени Винисиуса, позволяющий останавливать матчи в случае инцидентов расизма.

"Я очень молод и не ожидал таких почестей. Порой я задаюсь вопросом, заслуживаю ли всего этого. Я не ожидал такого количества наград и не ожидал, что встречу такую поддержку на Маракане, которую я посещал и на которой провел столько матчей в составе Фламенго, – сказал Винисиус.

Напомним, ранее сообщалось, что игрок вскоре подпишет новый контракт с мадридским Реалом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Винисиус Жуниор

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