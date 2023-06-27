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Винисиус вскоре подпишет новый контракт с Реалом

В соглашении будет прописана огромнейшая сумма выкупа.
Сегодня, 01:07
Винисиус Жуниор / Getty Images
Винисиус Жуниор / Getty Images

Винисиус Жуниор стал ближе к тому, чтобы связать свое будущее с Реалом

Как сообщает Cadena SER. переговоры бразильца и сливочных о новом контракте, которые шли с января этого года, наконец близки к завершению. Подписание ожидается на этой или на следующей недели.

Срок договора составит пять лет. Зарплата игрока неизвестна, однако отмечается то, что он получит "приятный" бонус, если ему удастся выиграть Золотой Мяч, играя за Реал.

Источник заявляет, что "сливочные" хотят уделить вингеру должное внимание, чтобы он не чувствовал себя обделенным в связи с возможным приходом в клуб Килиана Мбаппе.

Напомним, ранее сообщалось, что Винисиус удивил сменой имиджа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Винисиус Жуниор

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