Винисиус Жуниор удивил новым имиджем, сделав прическу в стиле одноклубника

Нападающий Реала поэкспериментировал с внешностью, выбрав для этого необычный способ.

Нападающий мадридского Реала и сборной Бразилии Винисиус Жуниор удивил болельщиков неожиданной кардинальной сменой имиджа.

Бразильский форвард во время отпуска отказался от своей привычной прически, представ перед поклонниками с длинными волосами. Соответствующие фото 22-летний футболист опубликовал в своем Instagram.

Как сообщает Sportskeeda, фанаты сразу же отметили, что теперь Винисиус стал невероятно похожим на своего одноклубника Эдуардо Камавингу.

Источник: Getty Images

Впрочем, предполагается, что для смены образа бразилец прибегнул к необычному способу. Очевидно, игрок использовал накладные волосы, поскольку еще несколько дней назад был на поле с привычной прической.

Источник: Getty Images

Ранее сообщалось, что Винисиус возглавит спецкомитет ФИФА по борьбе с расизмом.