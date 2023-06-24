iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Винисиус Жуниор удивил новым имиджем, сделав прическу в стиле одноклубника

Нападающий Реала поэкспериментировал с внешностью, выбрав для этого необычный способ.
Сегодня, 20:01
Винисиус Жуниор / Getty Images
Винисиус Жуниор / Getty Images

Нападающий мадридского Реала и сборной Бразилии Винисиус Жуниор удивил болельщиков неожиданной кардинальной сменой имиджа.

Бразильский форвард во время отпуска отказался от своей привычной прически, представ перед поклонниками с длинными волосами. Соответствующие фото 22-летний футболист опубликовал в своем Instagram.

Как сообщает Sportskeeda, фанаты сразу же отметили, что теперь Винисиус стал невероятно похожим на своего одноклубника Эдуардо Камавингу.

Источник: Getty Images

Впрочем, предполагается, что для смены образа бразилец прибегнул к необычному способу. Очевидно, игрок использовал накладные волосы, поскольку еще несколько дней назад был на поле с привычной прической.

Источник: Getty Images

Ранее сообщалось, что Винисиус возглавит спецкомитет ФИФА по борьбе с расизмом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Винисиус Жуниор

Статьи по теме

Реал отказывается платить 250 млн евро за Мбаппе Реал отказывается платить 250 млн евро за Мбаппе
Ливерпуль намерен переманить вундеркинда Реала Ливерпуль намерен переманить вундеркинда Реала
Вот так совпадение: Новичок Реала и Карвахаль женаты на сестрах-близняшках Вот так совпадение: Новичок Реала и Карвахаль женаты на сестрах-близняшках
Реал подготовил многомиллионное предложение по Мбаппе Реал подготовил многомиллионное предложение по Мбаппе
Помочь журналистам

Видео

Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21
Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Костюк обновила личный рекорд
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракеткой мира, Сачко дебютирует в ТОП-200
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Европа20:32
Гризманн может стать новым одноклубником Роналду
Бокс20:28
"Скоро мы придем": Жена Усика обратилась к крымчанам
Легкая атлетика20:07
Бех-Романчук принесла Украине еще одну победу на ЕИ-2023
Европа20:01
Винисиус Жуниор удивил новым имиджем, сделав прическу в стиле одноклубника
Другие19:46
Сестры Алексиевы добыли серебро в артистическом плавании на ЕИ-2023
Водные19:42
Украина выиграла медальный зачет Европейских игр в гребле на байдарках и каноэ: все призеры
Европа19:09
"Я многому научился у тебя": Мбаппе поздравил Месси с днем рождения
Украина19:01
Президент Полесья: Наша цель - получение золотых медалей
Футбол19:01
Украина U-21 - Румыния U-21: онлайн-трансляция матча Евро-2023
Олимпийские виды18:46
Европейские игры-2023: Все медали украинцев. Кроль добыла золото
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK