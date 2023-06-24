Винисиус Жуниор удивил новым имиджем, сделав прическу в стиле одноклубника
Нападающий Реала поэкспериментировал с внешностью, выбрав для этого необычный способ.
Нападающий мадридского Реала и сборной Бразилии Винисиус Жуниор удивил болельщиков неожиданной кардинальной сменой имиджа.
Бразильский форвард во время отпуска отказался от своей привычной прически, представ перед поклонниками с длинными волосами. Соответствующие фото 22-летний футболист опубликовал в своем Instagram.
Как сообщает Sportskeeda, фанаты сразу же отметили, что теперь Винисиус стал невероятно похожим на своего одноклубника Эдуардо Камавингу.
Впрочем, предполагается, что для смены образа бразилец прибегнул к необычному способу. Очевидно, игрок использовал накладные волосы, поскольку еще несколько дней назад был на поле с привычной прической.
Ранее сообщалось, что Винисиус возглавит спецкомитет ФИФА по борьбе с расизмом.