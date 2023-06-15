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Винисиус возглавит спецкомитет ФИФА по борьбе с расизмом

Ассоциация намерена развернуть серьезную кампанию.
Сегодня, 16:33
Винисиус Жуниор / Getty Images
Винисиус Жуниор / Getty Images

Винисиус Жуниор станет во главне специального комитете ФИФА по борьбе с расизмом, состоящий из игроков.

Первоочередной целью комитета станет предложени новых более строгих правил относительно дискриминационного поведения.

Таким образом, при поддержке игроков, ФИФА рассчитывает развернуть огромную кампанию по борьбе с расизмом, и, в идеале, вовсе искоренить его в футболе.

"Я попросил Винисиуса возглавить эту группу игроков, которые предложат более строгие наказания за расизм, которые позже будут введены всеми футбольными властями по всему миру.

Мы должны услышать игроков и у знать о том, что им нужно для работы в более безопасной среде. Мы очень серьезно относимся к этому.

Мы введем очень строгие наказания, чтобы раз и навсегда покончить с проблемой расизма в футболе. Мы больше не можем терпеть расизм. Как президент ФИФА, я чувствую, что мне необходимо лично поговорить об этом с Винисиусом", – цитирует Инфантино Reuters.

Ранее также стало известно, что Netflix выпустит документальный сериал про вингера Реала и сборной Бразилии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Винисиус Жуниор

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