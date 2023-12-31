iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Марлос, Де Хеа и чемпион мира из Германии: сборная свободных агентов

Представляем знаменитых футболистов, которые вскоре могут попасть в новые клубы.
Сегодня, 14:40
Марлос / Getty Images
Марлос / Getty Images

Подходит к своему завершению 2023 год, которые был богат на футбольные события.

Стоит упомянуть футболистов, которые находятся без клубов. Для некоторых из них "черная полоса" началась в этому году, например, для Давида Де Хеа. Кто-то уже давно скитается из команды в команду, как Шкодран Мустафи, который становился чемпионом мира в составе сборной Германии. Ну а кто-то нуждается в новом вызове, как Дуглас Коста.

Ранее Football.ua рассказал, как Беланов выиграл Золотой Мяч, обойдя Линекера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Тоттенхэм переиграл Борнмут с Забарным в матче с четырьмя голами Тоттенхэм переиграл Борнмут с Забарным в матче с четырьмя голами
Фулхэм неожиданно обыграл Арсенал Фулхэм неожиданно обыграл Арсенал
Накладывал швы: звезда Барселоны получил травму в спортзале Накладывал швы: звезда Барселоны получил травму в спортзале
МЮ намерен сохранить защитника, потерявшего "железное" место в старте МЮ намерен сохранить защитника, потерявшего "железное" место в старте
Помочь журналистам

Видео

Марлос, Де Хеа и чемпион мира из Германии: сборная свободных агентов
Марлос, Де Хеа и чемпион мира из Германии: сборная свободных агентов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Калинина завершила год в топ-30
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание четвертого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко поднялся на одну позицию, Джокович - первая ракетка мира
просмотров

Последние новости

Европа18:07
Тоттенхэм переиграл Борнмут с Забарным в матче с четырьмя голами
Европа17:59
Фулхэм неожиданно обыграл Арсенал
Европа17:32
Накладывал швы: звезда Барселоны получил травму в спортзале
Европа17:24
МЮ намерен сохранить защитника, потерявшего "железное" место в старте
Бокс17:04
Пакьяо объявил о проведении боя с Мейвезером
Европа16:41
Стало известно, почему Зинченко пропускает последний матч Арсенала в 2023 году
Бокс16:26
Хижняк назвал условие, благодаря которому Усик победит Фьюри
Европа16:05
Криштиану: Игроки хотят в Саудовскую Аравию, потому что здесь серьезный чемпионат
Бокс15:52
Промоутер: Паркер готов сразиться с Усиком, он может выиграть этот бой
Европа15:33
Забарный - в старте, Зинченко - вне заявки: составы Борнмута и Арсенал на матчи с Тоттенхэмом и Фулхэмом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK