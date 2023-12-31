Марлос, Де Хеа и чемпион мира из Германии: сборная свободных агентов
Представляем знаменитых футболистов, которые вскоре могут попасть в новые клубы.
Подходит к своему завершению 2023 год, которые был богат на футбольные события.
Стоит упомянуть футболистов, которые находятся без клубов. Для некоторых из них "черная полоса" началась в этому году, например, для Давида Де Хеа. Кто-то уже давно скитается из команды в команду, как Шкодран Мустафи, который становился чемпионом мира в составе сборной Германии. Ну а кто-то нуждается в новом вызове, как Дуглас Коста.
Ранее Football.ua рассказал, как Беланов выиграл Золотой Мяч, обойдя Линекера.
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