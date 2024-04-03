Польский клуб отреагировал на дикий инцидент с Хацкевичем и фанатами

Заглембе Сосновец обратился в полицию после нападения болельщиков и готовит кадровые решения.

Заглембе Сосновец прокомментировал инцидент с нападением фанатов на главного тренера Александра Хацкевича и команду во время тренировки.

Абсолютный аутсайдер второго польского дивизиона опубликовал соответствующее заявление на своем официальном сайте.

Читай также: Фанаты польского клуба избили экс-тренера Динамо во время тренировки

"Сегодня в полдень на тренировке первой команды Заглембе появилась группа мужчин, которая прервала занятие, после чего состоялся разговор с тренерским штабом и футболистами.

Принимая во внимание фигуры мужчин, которые были закрыты масками, клуб сообщил об этом факте полицию, которая на место направила патруль. Сейчас проводятся действия, которые имеют целью выяснить обстоятельства происшествия.

В то же время информируем, что в течение ближайших 24 часов сообщим общественности о кадровых решениях, которые касаются нашего клуба", - говорится в заявлении.

Ранее Хацкевич также прокомментировал стычку с болельщиками.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!