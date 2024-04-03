"Я умею уклоняться от ударов": Хацкевич подтвердил стычку с болельщиками

Главный тренер Заглембе Александр Хацкевич подтвердил, что фанаты команды ворвались на тренировку.

По словам специалиста, неизвестные пытались атаковать команду.

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"Тренировка проходила в нормальной атмосфере, но в какой-то момент появилась группа людей, которые хотели агрессивно атаковать тренерский штаб и игроков. Мои игроки показали единство.

Я сам вырос на улице и знаю, как вести себя в таких ситуациях, умею уклоняться, умею давать удар. Мы не чувствовали себя в безопасности. Проблема в том, что клуб не обеспечил должной безопасности во время тренировок. Этого не должно было произойти", - отметил Хацкевич.

❗️Zapytałem Oleksnadra Chackiewcza o zajście na treningu Zagłębia. Oto jego komentarz:



"Trening przebiegał w normalnej atmosferze, ale w pewnymym momencie pojawiła się grupa ludzi, która chciała w agresywny sposób zaatakować sztab trenerski i piłkarzy. Moi zawodnicy pokazali… — BuckarooBanzai (@Buckarobanza) April 3, 2024

Напомним, что Александр Хацкевич возглавил Заглембе в январе этого года. За неполные три месяца тренер так и не сумел поднять команду с последнего места второй лиги Польши.

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