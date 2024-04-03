Фанаты польского клуба избили экс-тренера Динамо во время тренировки

Александр Хацкевич смог в полной мере прочувствовать на себе всю "любовь" болельщиков худшей команды второй лиги Польши.

Серьезный инцидент произошел в среду, 3 апреля, в польском городе Сосновец во время тренировки местного Заглембе.

Как сообщает польское издание Meczyki, команда, которую возглавляет Александр Хацкевич, проводила тренировку после того, как 1 апреля она на своем поле была разгромлена ГКС Катовице со счетом 0:4.

Тренировку решили посетить болельщики Заглембе, которые ворвались на занятия ради разговора с футболистами.

Однако беседой дело не закончилось и в итоге фанаты ударили экс-тренера Динамо по лицу, после чего 50-летний белорус получил несколько ударов ногами.

Издание связалось с польским клубом, который подтвердил данную информацию.

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Напомним, что Александр Хацкевич возглавил Заглембе в январе этого года. За неполные три месяца тренер так и не сумел поднять команду с последнего места второй лиги Польши.

В связи с этим Заглембе планирует уволить Хацкевича и назначить на его место Марека Сагановски.

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