Скандальный легионер Динамо исключен из состава Слована

Жерсон надолго не задержался в европейской команде.

Нападающего сборной Люксембурга Жерсона Родригеса исключат из состава братиславского Слована за неадекватное поведение. Об этом сообщает польский журналист Петр Слонка.

По информации источника, арендное соглашение 28-летнего футболиста не будет продлено.

Отмечается, что Динамо, которое владеет правами на игрока, не рассчитывает на Жерсона.

В нынешнем сезоне Родригес провел 8 матчей за Слован, в которых забил пять голов и сделал одну голевую передачу.

Напомним, Жерсон был приговорен к 18 месяцам тюрьмы.

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