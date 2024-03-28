Футболист Динамо приговорен к 18 месяцам тюрьмы

Нападающий сборной Люксембурга Жерсон Родригес, который находится на контракте в киевском Динамо, приговорен к 18 месяцам тюрьмы.

Как сообщает RTL, после матча Люксембург – Казахстан (2:1), в котором забил и отдал голевую передачу, футболист узнал приговор.

Родригес был обвинен в насилии по отношению к бывшей девушки мисс Люксембург-2020 Эмили Боланд.

Жерсон получил 18 месяцев тюрьмы условно и штраф 1500 евро. Еще 2430 евро Родригес должен выплатить бывшей девушке, а также его обязали пройти курсы терапии по управлению гневом. Испытательный срок составляет 5 лет. У Родригеса есть 40 дней на подачу апелляции.

Напомним, Жерсон перешел в Динамо в 2019 году. Он находится на контракте в киевском клубе, однако уже 6 раз отправлялся в аренды. Сейчас он выступает за Слован Братислава.

Ранее сообщалось, что прокуратура запросила 2,5 года тюрьмы для Рубиалеса.

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