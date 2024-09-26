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Хацкевич оценил фиаско Динамо в матче Лиги Европы против Лацио: На таком уровне уже не проходит то, что проходило бы в УПЛ

Бывший тренер Динамо дал совет Шовковскому.
Сегодня, 11:50
Александр Хацкевич / Getty Images
Александр Хацкевич / Getty Images

Киевское Динамо разгромно уступило на старте нового сезона Лиги Европы. "Бело-синие" проиграли римскому Лацио (0:3), пропустив все три гола в первой половине встречи.

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Бывший тренер "бело-синих" Александр Хацкевич подвел итоги поединка, назвав главную проблему подопечных Шовковского:

"Результат отрицательный, впечатления идентичны. Ребята должны понять, что в Лиге Европы нужно переключаться со второй и третьей скорости на пятую-шестую. На таком уровне уже не проходит то, что проходило бы в чемпионате Украины".

В первом тайме Динамо владело мячом. Однако мы им пасек, они нам гол. Контроль мяча – это прекрасно, но надо быть более агрессивными, продумывать действия на шаг вперед. И было заметно, что футболисты Лацио скорее в каждом из эпизодов, более мощные в единоборствах. К сожалению, наши игроки в этом компоненте им и уступили", – цитирует Хацкевича портал Украинский футбол.

Напомним, следующий матч Динамо проведет против Левого Берега в УПЛ. Матч запланирован на воскресенье, 29 сентября.

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