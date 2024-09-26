"Пусть еще тату себе сделает": бывший тренер сборной Украины разнес лидера Динамо за матч с Лацио

Киевское Динамо разгромно уступило на старте нового сезона Лиги Европы. "Бело-синие" проиграли римскому Лацио (0:3), пропустив все три гола в первой половине встречи.

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Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо раскритиковал Николая Шапаренко за игру против "орлов":

"Давно известна футбольная истина: покажите мне вашу среднюю линию и я скажу, какая у вас команда. А что у Динамо? Нет у нас нормальных полузащитников. Нет!

Шапаренко бегает, из него уже слепили непонятно кого… Простите меня, но ведь это и вы, журналисты, сделали из него звезду! К небесам их возвеличили.А что мы видим? Ну, обрисованы обе руки. Пусть еще татуировка себе на шее или лбу сделает! Понаписали, что за него там миллионы дадут. Никого за него не дадут! За что?", - цитирует Сабо Sport-express.ua.

Напомним, следующий матч Динамо проведет против Левого Берега в УПЛ. Матч запланирован на воскресенье, 29 сентября.

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