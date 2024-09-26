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Кабаев стал лучшим игроком Динамо в матче с Лацио, Брагару - худший

WhoScored обнародовал оценки футболистов за матч в Германии.
Сегодня, 08:15
Кабаев против Лацио / ФК Динамо Киев
Кабаев против Лацио / ФК Динамо Киев

Киевское Динамо разгромно уступило римскому Лацио на старте нового розыгрыша Лиги Европы. Подопечные Александра Шовковского пропустили три мяча и не смогли поразить ворота соперника.

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Статистический портал WhoScored обнародовал оценки футболистов за матч в Германии. Так, лучшим футболистом киевлян в проигранном матче стал Владислав Кабаев - 7.0, также неплохую оценку получил Александр Пихаленок (6,8), а худшим в составе киевлян стал Максим Брагару (5,0), получивший красную карточку.

Что касается Лацио, то здесь средний балл команды куда выше. Лучшим игроком матча признан автор дубля Булайе Диа (8,7) Деле Баширу, в активе которого гол и ассист тоже получил высокие 8,5, а испанский вингер Педро - 7.5.

Оцінки футболістів
Оцінки футболістів / Источник: whoscored.com

Напомним, следующий матч Динамо проведет против Левого Берега в УПЛ. Матч запланирован на воскресенье, 29 сентября. Лацио в Серии А встретится с Торино.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лига европы ФК Динамо ФК Лацио

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