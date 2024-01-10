Динамо анонсировало первое зимнее подписание

Киевское Динамо вскоре должно объявить о первом зимнем подписании.

В социальных сетях клуба появилось интригующее фото силуэта их новичка. Никаких дополнительных подсказок столичная команда не предоставила.

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В коментариях фанаты "бело-синих" предполагают, что загадочным футболистом является вингер одесского Черноморца Максим Брагару.

В текущем сезоне Брагару провел 19 матчей во всех турнирах, отметившись тремя результативными передачами.

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