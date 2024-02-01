Гендиректор Шахтера намекнул на реальную сумму отступных в новом контракте Судакова

Если кто-то захочет забрать игрока у "горняков" без ведения с ними переговоров, то ему придется расстаться с огромными деньгами.

Георгий Судаков и донецкий Шахтер подписали новый контракт, о чем было объявлено немного ранее.

Генеральный директор "горняков" Сергей Палкин сделал жирный намек на то, какая сумма отступных на самом деле там прописана.

В социальных сетях он опубликовал совместную фотографию с футболистом, а над ними написано число "150 000 000", что, вероятнее всего, отсылает к клаусуле в соглашении.

Несколькими днями ранее известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что сумма отступных в новом контракте Георгия Судакова составит 100 миллионов евро, а само соглашение будет рассчитано до июня 2029 года.

Напомним, что на ISPORT можно следить за тем, как команды оформляют сделки до трансферного дедлайна.

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