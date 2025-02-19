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"Вместо меня работают адвокаты": воспитанник Шахтера дошел до Лозанны

Бывший нападающий отечественного гранда раскрыл детали судебного спора с клубом.
Сегодня, 12:27
Богдан Вьюнник / ФК Лехия
Богдан Вьюнник / ФК Лехия

Богдан Вьюнник вспомнил историю скандального прощания с донецким Шахтером. Дело украинца с жалобой "горняков" уже попало в Спортивный арбитражный суд (CAS), сообщает Sport-Express.

"Дело уже находится в CAS, я так понимаю. Я вообще ничего не знаю, как там происходит, вместо меня работают адвокаты и думаю, что все будет хорошо", – отметил форвард.

Вьюнник год назад односторонне расторг контракт с Шахтером. Впоследствии он заключил соглашение с гданьской Лехией. С тех пор украинец провел 20 матчей в составе новой команды, в которых забил 4 мяча и отдал 3 результативных передачи.

Шахтер подал иск на Вьюнника, имевшего договор с "горняками" до лета 2025 года. Согласно позиции клуба, нападающий не появился в лагере команды после зимнего отпуска. Шахтер несколько раз предлагал футболисту вернуться, но тот отказался.

Кстати, львовский Рух не смог перенести матч УПЛ, несмотря на эпидемию ОРВИ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Богдан Вьюнник Лехия Гданьск

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