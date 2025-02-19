"Так и не дождались ответа": середняк УПЛ с эпидемией больных не смог перенести матч

Поединок 18-го тура чемпионата Украины во Львове все же состоится.

Матч Рух – ЛНЗ не будет перенесен. "Желто-черные" не дождались ответа футбольных органов по просьбе отсрочить поединок из-за сложной эпидемиологической ситуации в команде, сообщает официальный сайт клуба.

"Рух искренне благодарен ЛНЗ за понимание и соблюдение принципов фейр-плей.

Именно поэтому "желто-черные" гарантируют клубу из Черкасс проведение матча в ранее определенное время – 22 февраля в 18:00 на Арене Львов, чтобы соперник имел определенность и мог качественно и вовремя подготовиться к этому", – говорится в заявлении Руха.

Львовяне примут "семенников" 22 февраля. "Желто-черные" заявят на поединок здоровых футболистов и игроков юношеской команды. Ранее "на больничном" оказалось более десятка исполнителей и членов персонала Руха.

Кстати, накануне Карпаты представили новичка из Бразилии.

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