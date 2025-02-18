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Футбол

Карпаты объявили о переходе воспитанника Палмейраса

Середняк украинской Премьер-лиги подписал очередного бразильца.
Сегодня, 14:29
Луис Яно / Getty Images
Луис Яно / Getty Images

19-летний Луис Яно сменил Палмейрас в Карпаты. "Львы" закрыли трансфер вингера, сообщает официальный сайт клуба.

Бразилец перебрался в Украину на правах свободного агента. Ранее он выступал за Палмейрасом U-20. Адаптацию в Карпатах Яно начнет с юношеской команды львовян.

Новичок стал пятым представителем Бразилии в Карпатах. Цвета "зелено-белых" защищают его соотечественники Педрозу, Бруниньо, Невес и Стенио. Этой зимой "львы" подписали семерых новичков.

К слову, ранее экс-звезда Динамо Драгович получил повестку и присоединился к ВС Австрии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: карпаты палмейрас

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