Экс-звезда Динамо получил повестку и присоединился к армии

Защитник Аустрии Александар Драгович получил повестку. Он присоединился к Вооруженным силам Австрии, сообщает Kleine Zeitung.

33-летний футболист продолжит прерванную 14 лет назад службу. Статус профессионала позволит Драговичу продолжить заниматься футболом. В течение двух месяцев он будет совмещать службу в военном спортивном центре и тренировки с Аустрией.

В нынешнем сезоне центрбек провел 19 матчей во всех турнирах. В 2013–2016 гг. он защищал цвета киевского Динамо. "Бело-синие" затем продали Драговича в Байер за 21 млн евро.

Напомним, ранее скончался легендарный президент Порту Пинту да Кошта.

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