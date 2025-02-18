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Футбол

Экс-звезда Динамо получил повестку и присоединился к армии

Опытный центрбек будет совмещать исполнение воинского долга со спортивной карьерой.
Сегодня, 10:56
Александар Драгович / Getty Images
Александар Драгович / Getty Images

Защитник Аустрии Александар Драгович получил повестку. Он присоединился к Вооруженным силам Австрии, сообщает Kleine Zeitung.

33-летний футболист продолжит прерванную 14 лет назад службу. Статус профессионала позволит Драговичу продолжить заниматься футболом. В течение двух месяцев он будет совмещать службу в военном спортивном центре и тренировки с Аустрией.

В нынешнем сезоне центрбек провел 19 матчей во всех турнирах. В 2013–2016 гг. он защищал цвета киевского Динамо. "Бело-синие" затем продали Драговича в Байер за 21 млн евро.

Напомним, ранее скончался легендарный президент Порту Пинту да Кошта.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аустрия Александар Драгович

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