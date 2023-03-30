"Поддерживаем всех, всегда и везде": более 1000 фанатов пришли на матч Аустрии U-7

Болельщики команды из Зальцбурга решили поддержать детей так, будто они играли на заполненном стадионе.

Фанатично настроенные ультрас посетили матч команды Аустрии из Зальцбурга (не путать с венской Аустрией) до 7 лет.

Как сообщает SPORTbible, 1300 фанатов пришли на игру, прихватив с собой пиротехнику, барабаны и флаги, которые были активно использованы.

Болельщики заполнили ближайшую к полю трибуну и создали невероятную атмосферу, которую юные футболисты запомнят надолго.

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После матча тренер Аустрии Саша Гастуба похвалил фан-базу клуба, поделившись видеозаписью в социальных сетях.

Аустрия Зальцбург была основана в 2005 году болельщиками после того, как Ред Булл приобрел Зальцбург и переименовал его в РБ Зальцбург.

Начав с самых низов, команда поднялась в футбольной пирамиде Австрии, четыре года подряд повышаясь в классе. На данный момент Аустрия играет в третьем австрийском дивизионе.