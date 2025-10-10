Десять игроков Австрии отметили результативными действиями в матче отбора к ЧМ-2026
Невероятное достижение.
Накануне состоялся матч квалификации на чемпионат мира 2026 года между сборными Австрии и Сан-Марино.
Австрийцы легко доказали свой статус фаворита и победили с разгромным счетом 10:0.
Но есть одна интересная деталь - каждый полевой игрок сборной Австрии в этом матче отметился хотя бы одним результативным действием (гол или результативная передача).
- Пенц - вратарь не отметился;
- Прасс - ассист;
- Пош - 2 гола и ассист;
- Алаба - ассист;
- Данзо - ассист;
- Зайвальд - ассист;
- Лаймер - гол;
- Забітцер - 2 ассиста;
- Шмід - гол и ассист;
- Грегорич - гол;
- Арнаутович - четыре гола.
Еще один гол забил Николаус Вурмбранд, который вышел н поле во втором тайме. Со всеми результатами матчей отбора на ЧМ-2026 можно ознакомиться на ISPORT.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!