Десять игроков Австрии отметили результативными действиями в матче отбора к ЧМ-2026

Накануне состоялся матч квалификации на чемпионат мира 2026 года между сборными Австрии и Сан-Марино.

Австрийцы легко доказали свой статус фаворита и победили с разгромным счетом 10:0.

Но есть одна интересная деталь - каждый полевой игрок сборной Австрии в этом матче отметился хотя бы одним результативным действием (гол или результативная передача).

Пенц - вратарь не отметился;

Прасс - ассист;

Пош - 2 гола и ассист;

Алаба - ассист;

Данзо - ассист;

Зайвальд - ассист;

Лаймер - гол;

Забітцер - 2 ассиста;

Шмід - гол и ассист;

Грегорич - гол;

Арнаутович - четыре гола.

Еще один гол забил Николаус Вурмбранд, который вышел н поле во втором тайме. Со всеми результатами матчей отбора на ЧМ-2026 можно ознакомиться на ISPORT.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!