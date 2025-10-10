iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Десять игроков Австрии отметили результативными действиями в матче отбора к ЧМ-2026

Невероятное достижение.
Вчера, 08:22       Автор: Василий Войтюк
Марко Арнаутович / Getty Images
Марко Арнаутович / Getty Images

Накануне состоялся матч квалификации на чемпионат мира 2026 года между сборными Австрии и Сан-Марино.

Австрийцы легко доказали свой статус фаворита и победили с разгромным счетом 10:0.

Но есть одна интересная деталь - каждый полевой игрок сборной Австрии в этом матче отметился хотя бы одним результативным действием (гол или результативная передача).

  • Пенц - вратарь не отметился;
  • Прасс - ассист;
  • Пош - 2 гола и ассист;
  • Алаба - ассист;
  • Данзо - ассист;
  • Зайвальд - ассист;
  • Лаймер - гол;
  • Забітцер - 2 ассиста;
  • Шмід - гол и ассист;
  • Грегорич - гол;
  • Арнаутович - четыре гола.

Еще один гол забил Николаус Вурмбранд, который вышел н поле во втором тайме. Со всеми результатами матчей отбора на ЧМ-2026 можно ознакомиться на ISPORT. 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: австрия

Статьи по теме

Австрия победила в "огненном матче" Нидерланды и вышла в плей-офф с первого места Австрия победила в "огненном матче" Нидерланды и вышла в плей-офф с первого места
Австрия - Франция: онлайн-трансляция матча Евро-2024 Австрия - Франция: онлайн-трансляция матча Евро-2024
"Поддерживаем всех, всегда и везде": более 1000 фанатов пришли на матч Аустрии U-7 "Поддерживаем всех, всегда и везде": более 1000 фанатов пришли на матч Аустрии U-7
Экс-футболиста сборной Австрии застрелили в Вене Экс-футболиста сборной Австрии застрелили в Вене

Видео

Украина разобралась с Исландией в безумном поединке - видео сверхрезультативного матча
Украина разобралась с Исландией в безумном поединке - видео сверхрезультативного матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" сыграют в гостях с Исландией в отборе ЧМ-2026
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: матч Украины и противостояние Германии с Люксембургом
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2025
просмотров

Последние новости

ЧМ-202600:58
"Понимали ситуацию": Калюжный рассказал, за счет чего удалось обыграть Исландию
ЧМ-202600:50
Ребров: Победа сегодня была на первом месте
ЧМ-202600:35
Украина разобралась с Исландией в безумном поединке - видео сверхрезультативного матча
ЧМ-202600:20
Отборочный турнир ЧМ-2026: Украина разбила Исландию, Франция разобралась с Азербайджаном
Киберспорт00:04
NaVi легко переиграли Nigma и встретятся с Mouz за выход BLAST Slam V
Вчера, 23:43
ЧМ-202623:43
Украина ярко вырвала драматическую победу в матче с Исландией
ЧМ-202623:42
Франция легко разобралась с Азербайджаном
Бокс23:12
"Очевидный вариант": Промоутер Фьюри назвал потенциального соперника для возвращения в ринг
Другие страны23:08
Сон стал рекордсменом сборной Кореи
Европа22:37
Хавбек Барселоны может пропустить Эль-Классико
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK