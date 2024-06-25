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Нидерланды - Австрия: Обзор и результат матча Евро-2024 25.06.2024

Коллектив Ральфа Рангника вырвал триумф в напряженной игре.
Сегодня, 20:58
Австрия
Австрия

В рамках третьего тура группового этапа Евро-2024 Нидерланды в качестве номинальных хозяев встретились с Австрией.

Для "оранье" матч начался ужасно. Уже на 5-й минуте Дониэль Мален отправил мяч в свои ворота, установив антирекорд Евро.

До перерыва коллектив Рональда Кумана выровнять ситуацию не сумел, однако, сумел это сделать почти сразу после перерыва. Голом отметился Коди Гакпо.

Равный счет, впрочем, продержался не очень долго, ведь на 59-ой минуте забил Романо Шмид, снова выведя вперед подопечных Ральфа Рангника.

Однако, Австрия не удержала это преимущество, потому что на 75-ой минуте Мемфис Депай снова установил равный счет, но, австрийцы проявили свой характер и уже через 5 минут отправили третий мяч в ворота Барта Вербрюггена, а почти сразу, пока, нидерландцы не оправились и четвертый, правда, последний мяч не засчитали из-за офсайда.

Отметим, что из-за результата паралельного матча, где Франция сыграла вничью с Польшей, Австрия стала первой в группе, а Нидерланды третьими. Франция соответственно заняла второе место, а Польша четвертое.

Статистика матча чемпионата Европы Нидерланды - Австрия

Нидерланды - Австрия 2:3

Голы: Гакпо, 46, Депай, 75 - Мален (автогол), 5, Шмид, 59, Забитцер, 80

xG: 1.89 - 0.83
Владение мячом: 51% - 49%
Удары: 11 - 9
Удары в створ ворот: 2 - 5

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: евро-2024 австрия нидерланды

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