Австрия - Франция: онлайн-трансляция матча Евро-2024 17.06.2024

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка национальных сборных на чемпионате Европы.

В понедельник, 17 июня, сборные Австрии и Франции проведут матч в группе D в рамках первого тура группового раунда Евро-2024.

Поединок состоится в Дюссельдорфе на Дюссельдорф Арене. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Смотреть онлайн-трансляцию матча Австрия - Франция

Трансляция матча будет доступна в этой новости 17 июня и начать смотреть ее онлайн можно с 22:00 по киевскому времени.

В Украине матч покажет видеосервис MEGOGO. В этом случае поединок будет транслировать канал MEGOGO Футбол 1.

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На Евро-2024 сборные Австрии и Франции представляют квартет D вместе с национальными командами Нидерландов и Польши.

На ISPORT доступно полное расписание и результаты матчей Евро-2024.

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