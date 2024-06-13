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Дивись ЄВРО-2024 наживо на MEGOGO за підтримки букмекера GGBET.UA

Дивись ЄВРО-2024 наживо на MEGOGO за підтримки ліцензійного букмекера GGBET.UA.
Вчера, 13:40
Дивись ЄВРО-2024 наживо на MEGOGO за підтримки букмекера GGBET.UA
Дивись ЄВРО-2024 наживо на MEGOGO за підтримки букмекера GGBET.UA

14 червня матч Німеччина — Шотландія відкриє Чемпіонат Європи з футболу —  неймовірне свято футболу, на яке чекали мільйони вболівальників по всьому світу. Онлайн-трансляції всіх матчів ЧЄ будуть доступні ексклюзивно на MEGOGO. Партнером ексклюзивного транслятора виступає ліцензійний букмекер GGBET.UA.

Євро-2024 відбудеться в Німеччині з 14 червня по 14 липня. У турнірі візьмуть участь 24 збірні, розділені на 6 груп. Матч-відкриття збере 67 тисяч вболівальників у Мюнхені, а фінал відбудеться на легендарному Олімпійському стадіоні у Берліні.

Видатне свято футболу привертає увагу мільйонів фанатів у всьому світі, які беруть вихідні, купують квитки, бронюють готелі, спустошують магазини сувенірів та створюють історію великого спорту разом із футболістами. Цьогорічний чемпіонат не стане винятком і об’єднає навколо себе всю Європу!

Експерти GGBET дають такий прогноз на переможця Євро:

  • Англія — 4,2
  • Франція — 4,5
  • Німеччина — 6,55
  • Іспанія — 9,1
  • Італія — 15,5

Наша збірна також візьме участь в Євро, де зустрінеться з командами Румунії (17.06), Словаччини (21.06) та Бельгії (26.06). Україна не входить до числа головних претендентів на перемогу, але ми віримо у вихід нашої збірної з групи (коефіцієнт 1,54) та попри все будемо підтримувати наших хлопців. 

GGBET.UA запрошує вболівати за збірну України разом та пропонує потужний БОНУС до 150 000 гривень на чемпіонат Європи. Дивіться трансляції матчів у розділі "Спорт" на MEGOGO та тримайте лінію на Євро разом з GGBET.UA.

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