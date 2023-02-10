Экс-футболиста сборной Австрии застрелили в Вене

Ему было всего 43 года.

Экс-игрок сборной Австрии Волкан Кахраман был застрелен утром 8 февраля в Вене.

43-летний Кахраман утром встретился в одном из венских кафе со своим другом. Мужчины поссорились и вышли на улицу, там конфликт разгорелся с новой силой, мужчина достал пистолет и застрелил Кахрамана.

Инцидент произошел прямо посреди оживленной улицы, убийца застрелился на месте преступления. О причинах ссоры до сих пор неизвестно.

Волкан Кахраман был воспитанником Фейеноорда, но в профессиональном футболе дебютировал за Эксельсиор. За свою карьеру успел также поиграть в Австрии, Турции и на Кипре. Трижды надевал футболку сборной Австрии.

После завершения карьеры работал детским тренером, затем стал спортивным директором.